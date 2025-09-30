Pete Hegseth capo del Pentagono | Prepariamoci alla guerra l' epoca della difesa è finita Il discorso ai generali americani che non vuole vedere ?grassi? Attesa per Trump

«Il nostro compito è prepararsi alla guerra e vincerla». Lo ha detto il capo del Pentagono, Pete Hegseth, nel suo intervento a Quantico davanti a centinaia di generali. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Pete Hegseth, capo del Pentagono: «Prepariamoci alla guerra, l'epoca della difesa è finita». Il discorso ai generali americani (che non vuole vedere ?grassi?). Attesa per Trump

