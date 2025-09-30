Pete Hegseth capo del Pentagono | Prepariamoci alla guerra Il discorso ai generali Usa Trump | devo mettere insieme Putin e Zelensky Nucleare? Non voglio usarlo
«Il nostro compito è prepararsi alla guerra e vincerla». Lo ha detto il capo del Pentagono, Pete Hegseth, nel suo intervento a Quantico davanti a centinaia di generali. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Il capo del Pentagono Pete Hegseth e l’ultimo video sessista: «Ecco perché le donne non dovrebbero votare» – Il video
Trump: «Ho ordinato al Segretario alla Guerra, Pete Hegseth, di fornire tutte le truppe necessarie per proteggere Portland, devastata dalla guerra, e tutte le nostre strutture ICE sotto assedio dagli attacchi degli Antifa e di altri terroristi nazionali». - X Vai su X
