Petardi al campus di Pesaro e operazione anti-degrado | giovani controllati dalla polizia
Pesaro, 30 settembre 2025 – Piazzale Lazzarini di giorno, campus scolastico di notte. È stato un lunedì tutt’altro che tranquillo per le Volanti della Questura, impegnate in una raffica di controlli mirati dopo gli esposti presentati dai cittadini per assembramenti molesti e comportamenti poco civili. Nel pomeriggio gli agenti hanno passato al setaccio le zone già segnalate, fermando e identificando cinque uomini tra piazzale Lazzarini e via delle Contramine, luoghi ormai noti per la presenza di gruppetti dediti a schiamazzi e atteggiamenti contrari al decoro. In serata, il copione si è spostato in area campus: intorno alle 21,30 diversi residenti hanno allertato il 112 dopo aver udito l’esplosione di petardi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: petardi - campus
Giorgia Meloni in collegamento a “Domenica IN” alla vigilia della sciopero contro i crimini perpetrati da Netanyahu. Scoppia la polemica! Il commento di Lorenzo Tosa durante l’approfondimento in onda dalle ore 13.30 alle 14.00 su Radio Cusano Campus. - facebook.com Vai su Facebook