Pesaro, 30 settembre 2025 – Piazzale Lazzarini di giorno, campus scolastico di notte. È stato un lunedì tutt’altro che tranquillo per le Volanti della Questura, impegnate in una raffica di controlli mirati dopo gli esposti presentati dai cittadini per assembramenti molesti e comportamenti poco civili. Nel pomeriggio gli agenti hanno passato al setaccio le zone già segnalate, fermando e identificando cinque uomini tra piazzale Lazzarini e via delle Contramine, luoghi ormai noti per la presenza di gruppetti dediti a schiamazzi e atteggiamenti contrari al decoro. In serata, il copione si è spostato in area campus: intorno alle 21,30 diversi residenti hanno allertato il 112 dopo aver udito l’esplosione di petardi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Petardi al campus di Pesaro e operazione anti-degrado: giovani controllati dalla polizia