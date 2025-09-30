Pesaro e il rebus dell’isolamento politico | appello al Governatore rieletto Acquaroli
Pesaro, 30 settembre 2025 – Quando nel 2020 contribuì in maniera decisiva alla defenestrazione di Luca Ceriscioli, si narra che Matteo Ricci dicesse ai suoi: perderemo la Regione, ma non può essere un pesarese a perderla. Ora che il pesarese sconfitto è lui, battuto anche nella sua provincia, Pesaro si ritrova sempre più politicamente isolata e accerchiata da un centrodestra che al prossimo giro ritenterà l’assalto all’ultimo e resistente baluardo del Pd. Perché Acquaroli ha vinto le elezioni nelle Marche (che non sono l’Ohio d’Italia) Nel frattempo la città di Rossini continuerà a chiedere quella parità di trattamento che ritiene di non aver ricevuto negli ultimi cinque anni dalla giunta regionale più “meridionalista” che la Marche abbia avuto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
