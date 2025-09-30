Perugia la terza edizione di Cinema dell’Anima Festival | il programma

Perugiatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Perugia appuntamento con la terza edizione di Cinema dellAnima Festival, in programma dall'1 al 12 ottobre alla Sala San Francesco del Palazzo Arcivescovile, in Piazza IV Novembre, ed il Cinema Zenith. L'evento organizzato dall'associazione “Liberare la Bellezza” è patrocinato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: perugia - terza

Con Tanganica la risata arriva a Perugia, al via venerdì la terza edizione del festival dell'umorismo

Perugia, la terza edizione di Cinema dell’Anima Festival: il programma - A Perugia appuntamento con la terza edizione di Cinema dell’Anima Festival, in programma dall'1 al 12 ottobre alla Sala San Francesco del Palazzo Arcivescovile, in Piazza IV Novembre, ed il Cinema ... Segnala perugiatoday.it

Cinema: Perugia, dal 1° ottobre la terza edizione dell’Anima Festival - Città della Pieve e del Comune di Perugia, si svolgerà dal 1 al 12 ottobre 2025 presso la Sala San Fra ... Da agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Perugia Terza Edizione Cinema