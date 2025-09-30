Perugia la terza edizione di Cinema dell’Anima Festival | il programma
A Perugia appuntamento con la terza edizione di Cinema dell'Anima Festival, in programma dall'1 al 12 ottobre alla Sala San Francesco del Palazzo Arcivescovile, in Piazza IV Novembre, ed il Cinema Zenith. L'evento organizzato dall'associazione "Liberare la Bellezza" è patrocinato.
Con Tanganica la risata arriva a Perugia, al via venerdì la terza edizione del festival dell'umorismo
Campioni d'Italia! Questa mattina a Perugia sono stati assegnati gli scudetti di Bocce a squadre. Nella Terza Categoria ha trionfato la soranissima società "Primavera", con sede in via Tofaro. Congratulazioni ai neo campioni d'Italia! La Città di Sora vi feste
Mondiali 2025: Terza vittoria per la Polonia di Kamil Semeniuk che si qualifica agli ottavi di finale! #BlockDeviks
