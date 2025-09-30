Perugia la scuola primaria di Villa Pitignano vince il premio nazionale di Acea

La scuola primariaVilla Pitignano” di Perugia, che ricade nell’ambito territoriale ottimale di Umbra Acque, ha aderito al progetto formativo “Acea Scuola Educazione Idrica 2024-2025”, organizzato da Acea in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, aggiudicandosi il premio. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

