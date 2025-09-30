Perugia la scuola primaria di Villa Pitignano vince il premio nazionale di Acea

La scuola primaria “Villa Pitignano” di Perugia, che ricade nell’ambito territoriale ottimale di Umbra Acque, ha aderito al progetto formativo “Acea Scuola Educazione Idrica 2024-2025”, organizzato da Acea in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, aggiudicandosi il premio. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: perugia - scuola

Perugia. Ponte Pattoli: assemblea pubblica sui lavori della nuova scuola. Consegna prevista entro dicembre, completato il 90% dei lavori

Perugia, la denuncia di una mamma: "Mio figlio di 8 anni escluso dalla scuola calcio perché il fratello ha cambiato società"

Dalla scuola di don Milani ad Assisi: al via la Marcia Barbiana-Perugia-Assisi - facebook.com Vai su Facebook

Detenute Perugia rigenerano sala polivalente carcere. Iniziativa Settimana della custodia Comune-Fondazione Cucinelli. #ANSA - X Vai su X

Un murales nella scuola primaria Rodari, a Perugia - È stato inaugurato nel piazzale della scuola primaria Rodari di San Marco, a Perugia, un murales realizzato dalle bambine e dai bambini del plesso insieme agli studenti del ... ansa.it scrive

Perugia, riconoscimento dell'Unicef per la scuola primaria di Montegrillo "amica dei bambini e delle bambine" - Il plesso con le sue cinque classi è stato riconosciuto dall’Unicef «Scuola amica dei bambini e delle ... Da ilmessaggero.it