Perseguita l’ex compagno della ex moglie a Crotone scattano le manette | storia di aggressioni e minacce

Notizie.virgilio.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato posto ai domiciliari a Crotone per atti persecutori e lesioni contro l’ex compagno della ex moglie. Attivato il Codice Rosso. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

perseguita l8217ex compagno della ex moglie a crotone scattano le manette storia di aggressioni e minacce

© Notizie.virgilio.it - Perseguita l’ex compagno della ex moglie a Crotone, scattano le manette: storia di aggressioni e minacce

In questa notizia si parla di: perseguita - compagno

Bologna, perseguita l'ex compagno nonostante divieto avvicinamento: arrestata 31enne

Perseguita l’ex compagno nonostante divieto di avvicinamento: 31enne arrestata

perseguita l8217ex compagno exPerseguita l’ex compagno della ex moglie a Crotone, scattano le manette: storia di aggressioni e minacce - Un uomo è stato posto ai domiciliari a Crotone per atti persecutori e lesioni contro l’ex compagno della ex moglie. Secondo virgilio.it

perseguita l8217ex compagno exPerseguita ex compagna, ventunenne arrestato a Crotone - Gli agenti sono intervenuti dopo la telefonata della donna che aveva segnalato la presenza del giovane nel palazzo dove abitava ... Si legge su reggiotv.it

Cerca Video su questo argomento: Perseguita L8217ex Compagno Ex