Periodo nerissimo per Mara Venier Domenica In nell’occhio del ciclone per una battuta di Brignano

Donnapop.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non c’è pace per Mara Venier. La conduttrice storica di Domenica In si ritrova ancora una volta travolta dalle polemiche, questa volta per una frase infelice non detta da lei, ma dal comico Enrico Brignano. Durante una delle ultime puntate della trasmissione, una battuta sull’identità dei veneti ha suscitato un’ondata di indignazione, finendo nel mirino della Lega e accendendo un vero e proprio caso politico. A far discutere non è solo il contenuto dello sketch, ma anche – e forse soprattutto – il silenzio della padrona di casa, che, da veneta, non ha preso le distanze dalle parole del comico. Il tutto in un contesto già difficile per Domenica In, tra ascolti in calo e una stagione partita con più ombre che luci. 🔗 Leggi su Donnapop.it

periodo nerissimo per mara venier domenica in nell8217occhio del ciclone per una battuta di brignano

© Donnapop.it - Periodo nerissimo per Mara Venier, Domenica In nell’occhio del ciclone per una battuta di Brignano

In questa notizia si parla di: periodo - nerissimo

Stefano De Martino, periodo nerissimo ma si consola con “l’ex fidanzata e amica speciale”

periodo nerissimo mara venierMara Venier era risorta, ma ha macchiato il finale di carriera pur di non dire basta a Domenica In - Nel 2018 Mara Venier tornava in Rai e iniziava una nuova stagione lucente della sua carriera, che l'ha resa un'icona ... Da fanpage.it

periodo nerissimo mara venierJerry Calà: "Mara Venier? Mi ha tenuto con i piedi per terra" - L'attore ospite di 'Ciao Mascio' parla del "grandissimo amore" che lo ha legato alla conduttrice ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Periodo Nerissimo Mara Venier