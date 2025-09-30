Periodo nerissimo per Mara Venier Domenica In nell’occhio del ciclone per una battuta di Brignano
Non c’è pace per Mara Venier. La conduttrice storica di Domenica In si ritrova ancora una volta travolta dalle polemiche, questa volta per una frase infelice non detta da lei, ma dal comico Enrico Brignano. Durante una delle ultime puntate della trasmissione, una battuta sull’identità dei veneti ha suscitato un’ondata di indignazione, finendo nel mirino della Lega e accendendo un vero e proprio caso politico. A far discutere non è solo il contenuto dello sketch, ma anche – e forse soprattutto – il silenzio della padrona di casa, che, da veneta, non ha preso le distanze dalle parole del comico. Il tutto in un contesto già difficile per Domenica In, tra ascolti in calo e una stagione partita con più ombre che luci. 🔗 Leggi su Donnapop.it
