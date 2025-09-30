Performance di NUDM per la Palestina a Piazza del Popolo | Condanniamo il silenzio genocida della fame
Le attiviste di Non Una Di Meno hanno fatto una performance per la Palestina a Piazza del Popolo a Roma "contro il silenzio genocida della fame usata come arma". Hanno lanciato la prima azione in migliaia di luoghi al mondo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
