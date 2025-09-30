Perdono la carica dei centomila Caos parcheggi e un incidente Oggi il gran finale della fiera
Decine di migliaia di persone, ben oltre 100.000, hanno preso d’assalto in questi ultimi giorni la festa del Perdono di Terranuova, la più importante del Valdarno. Un fiume di gente impressionante, fin dal sabato, ha reso complicato anche parcheggiare. Tutto esaurito nelle aree di sosta pubbliche e in quelle appositamente allestite, stracolmo anche il parcheggio ai lati della circonvallazione dove, tra l’altro, domenica pomeriggio, poco prima delle 16, il 118 dell’ASL Toscana Sud Est è stato attivato per un incidente stradale che ha visto coinvolti quattro veicoli ed ha richiesto l’intervento di più squadre di soccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Io non ci posso credere!! Impossibile dai, non può essere vero, non è reale...I Rams erano avanti 26-7, perdono 33-26: i campioni in carica segnano 26 punti filati senza subirne...Los Angeles si fa bloccare due calci di fila, questo comodo a 3 secondi dalla fine. - X Vai su X
Il 17 Settembre 2009 a Kabul, alle 12.10 locali, sei militari italiani perdono la vita e altri quattro sono feriti in seguito ad un attentato kamikaze, rivendicato dai Talebani. Un’auto carica di esplosivo colpisce i mezzi in transito su una delle arterie principali della c - facebook.com Vai su Facebook
