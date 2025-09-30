Decine di migliaia di persone, ben oltre 100.000, hanno preso d’assalto in questi ultimi giorni la festa del Perdono di Terranuova, la più importante del Valdarno. Un fiume di gente impressionante, fin dal sabato, ha reso complicato anche parcheggiare. Tutto esaurito nelle aree di sosta pubbliche e in quelle appositamente allestite, stracolmo anche il parcheggio ai lati della circonvallazione dove, tra l’altro, domenica pomeriggio, poco prima delle 16, il 118 dell’ASL Toscana Sud Est è stato attivato per un incidente stradale che ha visto coinvolti quattro veicoli ed ha richiesto l’intervento di più squadre di soccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Perdono, la carica dei centomila. Caos parcheggi e un incidente. Oggi il gran finale della fiera