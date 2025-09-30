Perdere è cool | ecco la vera strategia di Schlein La condanna alla marginalità del Pd

Non c'è bisogno di metterla giù tanto complicata. Il verdetto delle Marche pesa come un macigno, più di ogni congresso, direzione o assemblea del Pd. Perde Elly Schlein, travolta nel suo «Ohio» personale, dove subisce anche l'onta di un distacco che brucia. Per due anni la sinistra ha coltivato l'illusione di una rimonta. Invece, dalle urne marchigiane, arriva una sentenza senza appello: la segretaria del Pd è fuori strada, come «deragliata» su un binario morto. Perché accade tutto questo? Perché Schlein sceglie il metodo «flottiglia» per la risoluzione dei problemi seri, cioè incoraggia l'idea che una «manifestazione» (più o meno sgangherata) possa servire a cambiare le cose. 🔗 Leggi su Iltempo.it

