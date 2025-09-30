Perde la via di casa escursionista salvato nella notte

Disavventura a lieto fine per un escursionista 64enne di Arenzano. L'uomo, dopo aver perso la via di casa, è stato ritrovato nella notte dai vigili del fuoco, impegnati nelle ricerche anche con i droni.L'allarme è scattato all'imbrunire di lunedì 29 settembre 2025 quando il 64enne, vedendo che. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: perde - casa

Porta a dormire in casa un’altra donna. I figli la mandano via, lui perde la testa

Incidente mortale, perde la vita a 35 anni sulla sua bici elettrica a due passi da casa

Netflix perde una star della realtà in una casa infestata con un personaggio del Conjuring

Calcio, Serie D: batosta per il Sondrio che perde in casa 8-0 con la Castellanzese. Il presidente Michele Rigamonti sottolinea: “Mister Amelia non è in discussione. Ci risolleveremo”. Ampio spazio questa sera alle 22 a Unica Calcio Sondrio - facebook.com Vai su Facebook

Il Lecce perde 2-1 in casa col Cagliari: martedì c’è il Milan - X Vai su X

Escursionista si perde a 5mila metri, vede un cane randagio e decide di seguirlo: «Mi ha salvato, senza di lui non sarei tornato a casa» - Ha sempre amato le avventure, ma durante la sua ultima impresa ha rischiato di non tornare più a casa. Scrive leggo.it

Escursionista 72enne anni perde la vita in seguito ad un malore - Un escursionista settantaduenne, residente a Pistoia, ha perso la vita nella tarda mattinata di oggi in seguito ad un arresto cardiaco, avvenuto lungo il sentiero 557, o Friedrich August, che ... Segnala ansa.it