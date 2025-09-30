Perde il controllo dello scooter si schianta contro un semaforo e ci finisce dentro con tutta la testa | soccorritori al lavoro per liberarlo – VIDEO
Un attimo di distrazione, una strana legge della fisica ed ecco che si è ritrovato con la testa incastrata dentro un semaforo. Un giovane ragazzo, nella città cinese di Chengdu, è diventato il protagonista di uno degli incidenti stradali più bizzarri e surreali degli ultimi tempi, dopo essere rimasto incastrato con la testa all’interno di un semaforo. Secondo le ricostruzioni, il giovane stava viaggiando a bordo del suo scooter elettrico quando ha perso l’equilibrio ed è andato a schiantarsi contro un semaforo temporaneo a lato della strada. Per una dinamica tanto incredibile quanto sfortunata, la sua testa si è infilata all’interno della struttura, rimanendo bloccata proprio nella cassa metallica della luce verde. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
