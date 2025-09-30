Perde il controllo della moto e finisce fuori strada | elitrasportato
Esce fuori strada con il suo scooter: 56enne elitrasportato al San Camillo di Roma. Il sinistro è avvenuto a Ceccano, in via Bruno Buozzi 89, intorno alle ore 6:30 di questa mattina.Il centauro sembrerebbe aver perso il controllo del proprio mezzo a due ruote. Sul posto si sono recati i soccorsi. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
