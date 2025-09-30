Perde il controllo della bicicletta e viene travolto da un'auto | ciclista muore a Passirano

Fanpage.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ciclista è deceduto in ospedale a Brescia dopo essere stato travolto da un'auto nella mattinata del 30 settembre. L'uomo sarebbe finito in strada dopo aver perso il controllo della due ruote. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: perde - controllo

Grave incidente in Brianza: si sente male e perde il controllo dell'auto. Elicottero in azione

Perde il controllo dello scooter e finisce contro un muro, muore a 41 anni

Motoscafo travolto in laguna, il conducente perde il controllo: «Siamo stati colpiti da una barca pirata». Tre donne cadono in acqua, una è grave

San Severino, perde il controllo della bici e viene travolto da un mezzo agricolo: Pietro Fabiani muore a 33 anni - Un tragico incidente è avvenuto a San Severino lungo la strada Settempedana in direzione Taccoli: il dramma si è consumato verso le 13. Secondo corriereadriatico.it

Perde il controllo della bici e viene travolto da un trattore, Pietro Fabiani muore sul colpo a 33 anni - È Pietro Fabiani di Montecassiano (Macerata) il 33enne morto a San Severino lungo strada Settempedana in sella alla sua bicicletta. Da leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Perde Controllo Bicicletta Viene