Percorsi abilitanti docenti | appello alle scuole per il tirocinio Ecco quali attività sono utili

Sono in corso di svolgimento i percorsi abilitanti dell'a.a. 202425 da 30 e 60 CFU che prevendono, tra l'altro, anche CFU afferenti alle attività di tirocinio diretto. Nota USR Campania di appello alle istituzioni scolastiche affinché favoriscano l'inserimento dei docenti abilitandi, nell'ottica del miglioramento del sistema scuola. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: percorsi - abilitanti

Percorsi Abilitanti 30 e 60 CFU UniMercatorum: offerta formativa e requisiti

Formazione insegnanti Unibas: l’offerta dell’ateneo sui percorsi abilitanti

Iscrizioni multiple ai percorsi abilitanti: la posizione ufficiale della Community Uniti per INDIRE

Quando sarà disponibile il bando per i nuovi percorsi abilitanti da 60,30 e 36 CFU? PILLOLE DI QUESTION TIME - X Vai su X

Percorsi Abilitanti 2025/26 Arriverà a metà ottobre 2025 il nuovo bando per i percorsi abilitanti che si svolgeranno presso le Università Digitali Pegaso e Mercatorum. Un’occasione preziosa per chi vuole conseguire l’abilitazione all’insegnamento e dare sl - facebook.com Vai su Facebook

Percorsi 2025/26 di abilitazione per docenti: tempi di avvio ancora incerti. Pillole di Question Time - Puntata di Question Time, il format di consulenza in onda sui canali social di Orizzonte Scuola (Facebook e YouTube) dedicata agli interpelli. Come scrive orizzontescuola.it

Quando sarà disponibile il bando per i nuovi percorsi abilitanti da 60,30 e 36 CFU? PILLOLE DI QUESTION TIME - Si tratta di un quesito ricorrente nelle nostre rubriche di consulenza, al quale ha risposto anche la docente esperta di normativa Sonia Cannas. Scrive orizzontescuola.it