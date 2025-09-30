Perché si fa sciopero il 2 e 3 ottobre | ecco chi si ferma in vista del corteo per Gaza

Quotidiano.net | 30 set 2025

Roma, 30 settembre 2025 – Binari fermi e aule vuote: la protesta si allarga dal trasporto pubblico all’istruzione, con lo sguardo rivolto a Gaza. Dalle 21 di giovedì 2 ottobre fino alla stessa ora di venerdì 3, i treni italiani rischiano di fermarsi. È la conseguenza dello sciopero nazionale indetto dal sindacato SiCobas, che coinvolgerà l’intero comparto ferroviario e che ha raccolto adesioni anche nel settore scolastico. La mobilitazione nasce come atto di solidarietà con la popolazione palestinese e contro le politiche del governo, considerate compiacenti verso Israele. E se dovessero esserci sviluppi con la Flotilla Global Sumud, lo scioperò sarà anticipato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

