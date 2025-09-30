Perché loro sapevano Garlasco l’ipotesi choc su Andrea Sempio e la famiglia

Un nuovo fronte si apre nell’inchiesta bis sul delitto di Garlasco, che continua a produrre colpi di scena a distanza di diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi. La domanda che i magistrati bresciani si stanno ponendo è cruciale: nel 2017 una “talpa” all’interno della procura avrebbe avvisato la famiglia Sempio, consentendo loro di venire a conoscenza di atti coperti dal segreto investigativo? È su questo sospetto che si concentra l’indagine parallela per corruzione che coinvolge l’ex procuratore di Pavia Mario Venditti, già al centro delle polemiche per la gestione delle indagini successive alla condanna definitiva di Alberto Stasi, l’ex fidanzato di Chiara riconosciuto colpevole del delitto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it