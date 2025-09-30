Perché lo Slavia Praga s'è messo in ginocchio davanti ai tifosi dopo la sconfitta con l'Inter in Champions

Fanpage.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gesto dei calciatori non passa inosservato al termine della partita persa nettamente a San Siro. A pesare sul ko anche alcuni svarioni incredibili, come quello del portiere Stanek. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: perch - slavia

perch233 slavia praga sInter-Slavia Praga 3-0, gol e highlights: doppietta di Lautaro - Strappo di Bonny con tanto di ruleta, palla ceduta al limite a Dimarco che allarga a destra per Darmian, troppo generoso nel cercare qualcuno al centro (non ... Da sport.sky.it

perch233 slavia praga sInter-Slavia Praga 3-0: video, gol e highlights - I nerazzurri di Chivu a punteggio pieno in Champions dopo le prime due giornate grazie al 3- Secondo sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Slavia Praga S