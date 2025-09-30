Perché lo Slavia Praga s'è messo in ginocchio davanti ai tifosi dopo la sconfitta con l'Inter in Champions
Il gesto dei calciatori non passa inosservato al termine della partita persa nettamente a San Siro. A pesare sul ko anche alcuni svarioni incredibili, come quello del portiere Stanek. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: perch - slavia
? Attenzione a Pio Esposito, come riportato da Sky Sport, l'attaccante ha buone possibilità di partire titolare contro lo Slavia. - facebook.com Vai su Facebook
Inter-Slavia Praga 3-0, gol e highlights: doppietta di Lautaro - Strappo di Bonny con tanto di ruleta, palla ceduta al limite a Dimarco che allarga a destra per Darmian, troppo generoso nel cercare qualcuno al centro (non ... Da sport.sky.it
Inter-Slavia Praga 3-0: video, gol e highlights - I nerazzurri di Chivu a punteggio pieno in Champions dopo le prime due giornate grazie al 3- Secondo sport.sky.it