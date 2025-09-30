Perché le mura di Como diventeranno arancioni il prossimo 3 ottobre

Giovedì 2 ottobre, dalle ore 20, le mura di Como si accenderanno di arancione in occasione della XII Giornata della memoria e dell’accoglienza, che ricorre il 3 ottobre 2025.L’iniziativa, promossa dal Comitato 3 Ottobre, vuole ricordare le vittime delle migrazioni e sensibilizzare l’opinione. 🔗 Leggi su Quicomo.it

