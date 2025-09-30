Perché l'aeroporto di Bresso rischia di diventare un servizio solo per ricchi per inquinare l'aria dei poveri

L'Enac sta studiando un nuovo collegamento con aerei di piccole dimensioni tra vari aeroporti italiani. Tra questi, ci sarebbe anche quello di Bresso che, però, da regolamento non può essere usato per voli commerciali. "Da tempo i cittadini lamentano un aumento del traffico nel cielo", ha spiegato a Fanpage.it Gaetano Petronio, portavoce per Avs di Cinisello Balsamo: "Se questo progetto dovesse diventare realtà, aumenterebbero inquinamento e disagi". 🔗 Leggi su Fanpage.it