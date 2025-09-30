Perché Keith Urban ha lasciato Nicole Kidman la rabbia per le scene di sesso di lei | Tra loro nessuna intimità

Nicole Kidman e Keith Urban si sono lasciati dopo 19 anni di matrimonio. L'attrice sta vivendo questo momento con grande dolore e spera di riuscire a tenere unita la sua famiglia. Intanto, emergono numerose indiscrezioni sulle motivazioni che avrebbero spinto il cantautore a lasciare la moglie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

perch233 keith urban haPerché Keith Urban ha lasciato Nicole Kidman, la rabbia per le scene di sesso di lei: “Tra loro nessuna intimità” - L’attrice sta vivendo questo momento con grande dolore e spera di riuscire a tenere unita la sua famiglia. Lo riporta fanpage.it

perch233 keith urban haNicole Kidman e Keith Urban si separano dopo 19 anni di nozze: «Lei non voleva, ha lottato per salvare il suo matrimonio» - L'attrice e il cantante, sposati dal 2006 e genitori di due figlie, secondo la stampa internazionale vivrebbero separati da inizio estate. Come scrive vanityfair.it

