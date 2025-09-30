Perché in Corea del Sud esiste una zuppa che si mangia solo al compleanno e dopo aver partorito
Mangiare miyeokguk a colazione il giorno del compleanno è un rituale affettivo, un modo per ricordare il legame con la madre e onorare il sacrificio della nascita. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
