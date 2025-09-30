Scorrendo le varie tendenze autunnali su Tik Tok si può osservare un trend che non può sfuggire all’autunno: quello dei colori caldi e dorati. Ce lo ha dimostrato Rhode con il suo toasted blush, e pare che la tendenza si estenderà a tutto il make-up, dagli occhi alle labbra. I toni marroni e del bronzo, sempre con un sottotono dorato, sono i colori perfetti per l’autunno. Soprattutto, nonostante quello che molti pensano, questi colori stanno bene a tantissime persone. Inoltre, lo shimmer dei toni caldi rende rapido e ad effetto anche il trucco di tutti i giorni. Toasted makeup, la tendenza perfetta per l’autunno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Perché il toasted makeup è il nuovo trend virale da non perdere