Perché il toasted makeup è il nuovo trend virale da non perdere
Scorrendo le varie tendenze autunnali su Tik Tok si può osservare un trend che non può sfuggire all’autunno: quello dei colori caldi e dorati. Ce lo ha dimostrato Rhode con il suo toasted blush, e pare che la tendenza si estenderà a tutto il make-up, dagli occhi alle labbra. I toni marroni e del bronzo, sempre con un sottotono dorato, sono i colori perfetti per l’autunno. Soprattutto, nonostante quello che molti pensano, questi colori stanno bene a tantissime persone. Inoltre, lo shimmer dei toni caldi rende rapido e ad effetto anche il trucco di tutti i giorni. Toasted makeup, la tendenza perfetta per l’autunno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: perch - toasted
(Curiosità: i french toast sono americani. Si chiamano così perché a “inventarli” è stato un locandiere di New York, Joseph French, nel 1724. Ma la ricetta originale, quella del pain perdu, per assurdo è francese davvero, nata tra il Medioevo e il Rinascimento. I - X Vai su X
Stoffe, zucche e sorprese! E’ arrivato il momento di cucire l’autunno Nel nuovo video ti porto con me tra stoffe, ispirazioni e piccoli dettagli. Pronta a scoprire il centrotavola fatto con le collezioni Toasted e Spice Market di Jo Morton? guarda il video E’ arriva - facebook.com Vai su Facebook