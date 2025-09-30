Perché il film Ogni Maledetto Fantacalcio ha fatto arrabbiare gli appassionati del gioco
Il film sull’ossessione degli italiani ha lasciato molti spettatori in disaccordo, ma perché Ogni Maledetto Fantacalcio ha generato reazioni scomposte nei fan del gioco? – foto Netflix – cityrumors.it Appena uscito su Netflix il film diretto da Alessio Maria Federici è diventato una sorta di fenomeno, ha scalato le classifiche apparendo al primo posto tra i film più visti per tutta una serie di motivi, tra cui il fatto di essere una commedia e di avere un cast di tutto rispetto. Tra gli attori, infatti, ci sono Giacomo Ferrara, che tanti ricorderanno nei panni di Spadino nella serie Suburra, e Silvia D’Amico. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
In questa notizia si parla di: perch - film
A ottobre il cinema entra nel vivo... perchè un film al cinema non lo vedi, lo vivi!.. - facebook.com Vai su Facebook
Ogni maledetto fantacalcio, la recensione di una commedia di Serie A - Con l'inizio del campionato di Serie A si apre una nuova stagione di calcoli e valutazioni per i cosiddetti fantallenatori, tanti e insospettabili, ai ... Da ciakmagazine.it
OGNI MALEDETTO FANTACALCIO - Con l'inizio del campionato di Serie A si apre una nuova stagione di calcoli e valutazioni per i cosiddetti fantallenatori, tanti e insospettabili, ai quali è idealmente dedicato il film di Alessio ... Come scrive mymovies.it