Perché Hamilton applica dello scotch sulla parte anteriore della Ferrari per paura della regola 48.1
Un video che risale all'ultimo Gran Premio in Azerbaijan mostra il "trucco" usato dal pilota inglese della Ferrari per non superare con gli pneumatici il limite fissato dalla linea gialla e non incorrere in sanzioni incluse nel regolamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: perch - hamilton
Sotto i post di #Hamilton e di #Roscoe, il suo bulldog, da stamattina stanno comparendo insulti perché il britannico ha deciso di saltare i test Pirelli per stare vicino al suo amico in fin di vita. Ma l’umanità delle persone, che fine ha fatto? #f1 #formula1 #f12025 - facebook.com Vai su Facebook
Questa cosa di Hamilton proprio non l’ho capita… perché non è riuscito a non prendere bandiera e provare un secondo tentativo: errore, tempo, benzina insufficiente? Che peccato… certo che questa stagione per lui è un pozzo senza fondo. Che dispiacere. # - X Vai su X
Perché Hamilton applica dello scotch sulla parte anteriore della Ferrari per paura della regola 48.1 - Un video che risale all'ultimo Gran Premio in Azerbaijan mostra il "trucco" usato dal pilota inglese della Ferrari per non superare con gli pneumatici ... Da fanpage.it