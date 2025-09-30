Perché Hamilton applica dello scotch sulla parte anteriore della Ferrari per paura della regola 48.1

Un video che risale all'ultimo Gran Premio in Azerbaijan mostra il "trucco" usato dal pilota inglese della Ferrari per non superare con gli pneumatici il limite fissato dalla linea gialla e non incorrere in sanzioni incluse nel regolamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

