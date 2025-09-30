Perché general hospital non va in onda oggi e quando tornerà

La programmazione di General Hospital subirà un’interruzione temporanea, con alcune puntate che non verranno trasmesse nelle date previste. La sospensione deriva dalla messa in onda di eventi speciali da parte della rete ABC, che influenzano la normale programmazione della soap opera. In questo articolo si approfondiscono le motivazioni di questa pausa e le tempistiche di ritorno del serial, analizzando anche le principali storyline attuali e i personaggi coinvolti. perché general hospital non va in onda oggi e domani (30 settembre & 1 ottobre). programmazione sospesa per evento speciale. Le puntate di General Hospital previste per il 30 settembre e il 1° ottobre non saranno trasmesse a causa della messa in onda di partite di baseball del Major League Baseball (MLB), più precisamente delle gare dei National League Wild Card. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

