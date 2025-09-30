Il volto tirato, lo sguardo di chi sa di aver combattuto fino all’ultimo ma senza risultato. Così si è presentato Matteo Ricci davanti ai giornalisti, poche ore dopo i dati definitivi delle elezioni regionali nelle Marche. Non solo ammissione di sconfitta, ma anche parole che hanno il sapore della polemica. Ricci, infatti, non risparmia frecciate al campo largo che lo aveva sostenuto, dal Pd al M5S passando per Verdi, Sinistra Italiana e Italia Viva. Leggi anche: Schlein-Meloni, i dati parlano chiaro: “È lei la grande sconfitta” Leggi anche: “Si ferma l’Italia”: nuovo sciopero a ottobre, l’allarme per i pendolari “Una lotta impari”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Perché abbiamo perso”. Clamoroso, Ricci rosica e accusa il Pd