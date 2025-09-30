Per sfuggire a blitz dei carabinieri si nasconde nell’armadio

Tempo di lettura: < 1 minuto Era sottoposto alla detenzione domiciliare ma l’ufficio di sorveglianza di Napoli aveva emesso un nuovo provvedimento: la sospensione della misura alternativa e quindi la pena da scontare in carcere di 2 anni per truffa e altri reati. L’uomo, un 23enne di Giugliano in Campania, Costanzo Pio Patierno, si era però reso irreperibile dallo scorso 20 agosto. Da allora, i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Giugliano hanno avviato le indagini fino ad arrivare a lui. Il blitz è avvenuto a casa della madre del 23enne. Inizia la perquisizione ma l’uomo non esce allo scoperto: era nascosto nellarmadio della camera da letto della sorella. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

