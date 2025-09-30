Per sfuggire a blitz dei carabinieri si nasconde nell’armadio
Tempo di lettura: < 1 minuto Era sottoposto alla detenzione domiciliare ma l’ufficio di sorveglianza di Napoli aveva emesso un nuovo provvedimento: la sospensione della misura alternativa e quindi la pena da scontare in carcere di 2 anni per truffa e altri reati. L’uomo, un 23enne di Giugliano in Campania, Costanzo Pio Patierno, si era però reso irreperibile dallo scorso 20 agosto. Da allora, i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Giugliano hanno avviato le indagini fino ad arrivare a lui. Il blitz è avvenuto a casa della madre del 23enne. Inizia la perquisizione ma l’uomo non esce allo scoperto: era nascosto nell’armadio della camera da letto della sorella. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: sfuggire - blitz
In totale sono state ritrovate circa 1200 piante coltivate in un'area di 2 ettari. L'uomo ha provato a barricarsi dietro uno stazzo per sfuggire ai Carabinieri. - facebook.com Vai su Facebook
Per sfuggire a blitz dei carabinieri si nasconde nell'armadio - Era sottoposto alla detenzione domiciliare ma l'ufficio di sorveglianza di Napoli aveva emesso un nuovo provvedimento: la sospensione della misura alternativa e quindi la pena da scontare in carcere d ... ansa.it scrive
Si nasconde nell'armadio per sfuggire al blitz. Latitante preso dai carabinieri - Un 23enne di Giugliano, già ai domiciliari, voleva evitare il trasferimento in carcere dopo la sospensione della pena alternativa ... Secondo rainews.it