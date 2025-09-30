Per Mauro Zone l' omaggio in musica a Moschin al Piccolo Teatro

Venerdì 17 ottobre al Piccolo Teatro di Padova (via Asolo, zona Paltana) con inizio dalle ore 20.30 torna il concerto benefico “Mauro Zone" dell'Associazione Tempi e Ritmi in onore dell'amico musicista e talent-scout Mauro Moschin, scomparso l’anno scorso, con la partecipazione di amici ed ospiti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

