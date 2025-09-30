Per l’ottantottesimo compleanno
di Raffaele Vacca Quando si hanno diciott’anni si ritiene che settant’anni dopo (se si raggiungeranno) non si avranno più la freschezza e la limpidezza della mente e dell’animo che si hanno nella piena gioventù. Ma talvolta, quando si stanno per raggiungere gli ottantott’anni, con grande sorpresa ci si avvede che, com’era avvenuto al compimento degli ottant’anni e dei successivi, quella freschezza e quella limpidezza non sono svanite. Anzi sono più vive che mai. Ciò specialmente se nella gioventù si è data precisa risposta al perché si vive e, ripensandola costantemente, si è vissuti in fedeltà a questa risposta, nonostante ostacoli ed avversità di ogni genere. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
