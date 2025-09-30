Per i pendolari del bus un disagio senza fine
Disservizi, corse che saltano e tempi di percorrenza non rispettati. Il trasporto pubblico locale continua a balbettare come hanno rimarcato il consigliere provinciale Gianluca Tinfena e il collega Marco Raffaelli. "Ieri – racconta Tinfena – una decina di studenti provenienti da Romito Magra hanno vissuto un’odissea per raggiungere la scuola: la corsa delle 7 per via Fontevivo è stata saltata senza motivo, e quella successiva li ha condotti in una città già completamente congestionata dal traffico. Per l’inaugurazione di Seafuture è stato messo in piedi un dispositivo di sicurezza che ha letteralmente paralizzato la città, ma senza alcuna attenzione alle ricadute sulla vita quotidiana degli spezzini e dei cittadini che ogni giorno si recano a Spezia per lavoro o studio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: pendolari - disagio
«Il Valdarno vive un crescente disagio dei pendolari»
Milano, estate di disagio per pendolari e lavoratori: passante ferroviario chiuso tra Rogoredo e Certosa/Bovisa
Antenna Sud. . Manduria: studenti pendolari di San Pancrazio Salentino, fermata a più di un chilometro: “Un disagio enorme” Solo un bus e una fermata a quasi due chilometri per gli studenti di San Pancrazio diretti a Manduria. Disagio per gli alunni, preoccup - facebook.com Vai su Facebook
Pendolari della Faentina senza pace: "I disagi influenzano le nostre vite" - Parlano di " situazione critica " i marradesi che utilizzano la linea ferroviaria Faentina: hanno formato il comitato ’ Giù le mani dal treno ’ e ora chiedono l’intervento del presidente regionale Gia ... Lo riporta msn.com
L’allarme dei pendolari: "Ultimo bus anticipato. Così non torniamo a casa" - L’appello di un gruppo di lavoratori che da Ferrara rientra nel Copparese "Parte dieci minuti prima, un grande disagio. Lo riporta msn.com