per i pendolari del bus un disagio senza fine

Disservizi, corse che saltano e tempi di percorrenza non rispettati. Il trasporto pubblico locale continua a balbettare come hanno rimarcato il consigliere provinciale Gianluca Tinfena e il collega Marco Raffaelli. "Ieri – racconta Tinfena – una decina di studenti provenienti da Romito Magra hanno vissuto un’odissea per raggiungere la scuola: la corsa delle 7 per via Fontevivo è stata saltata senza motivo, e quella successiva li ha condotti in una città già completamente congestionata dal traffico. Per l’inaugurazione di Seafuture è stato messo in piedi un dispositivo di sicurezza che ha letteralmente paralizzato la città, ma senza alcuna attenzione alle ricadute sulla vita quotidiana degli spezzini e dei cittadini che ogni giorno si recano a Spezia per lavoro o studio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

