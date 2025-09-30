Per i 200 anni di Salieri Falstaff torna a Legnago

(Adnkronos) – A duecento anni dalla scomparsa di Antonio Salieri (1750-1825), la sua opera buffa Falstaff ossia Le tre burle sarà rappresentata il 7 ottobre nella natia Legnago (Verona), nel teatro a lui dedicato, per la prima volta nell’edizione critica prodotta da Ricordi con Fondazione Arena, la quale porta Orchestra, Coro e Tecnici in scena . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

