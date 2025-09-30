Per De Bruyne il Napoli ha rinunciato agli equilibri del 4-3-3 Tocca a Kdb dimostrare che ne vale la pena Repubblica

Per De Bruyne, il Napoli ha rinunciato agli equilibri del 4-3-3. Tocca a Kdb dimostrare che ne vale la pena (Repubblica) De Bruyne fin qui è l’oggetto semi-misterioso del Napoli post-scudetto e ora che il caso è esploso con la reazione alla sostituzione di Milano, se ne parla anche più apertamente. Scrive Repubblica con Marco Azzi: È stata subito mandata in archivio l’insubordinazione di Kevin De Bruyne, che si era lamentato in modo vistoso dopo la sua sostituzione al Meazza. Il campione belga è stato tenuto a rapporto da Oriali e poi dal suo allenatore, alla presenza dei compagni. Nessuna multa però per KDB: solo un avvertimento deciso ed esteso nello spogliatoio al gruppo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

