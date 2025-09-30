Per boschi e crinali | dal borgo di Tabiano Castello a San Vittore

Parmatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 19 ottobre – Per boschi e crinali dal Borgo di Tabiano Castello a San VittorePercorso ad anello che seguendo crinali panoramici ci porta da Tabiano a San Vittore. Sono sentieri che venivano utilizzati anche per motivi devozionali in quanto collegavano i 3 Santuari di Montemanulo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: boschi - crinali

Cerca Video su questo argomento: Boschi Crinali Borgo Tabiano