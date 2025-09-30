People we meet on vacation il nuovo film romantico di Netflix | trailer e quando esce

Netflix ha in serbo, per tutti gli amanti delle commedie romantiche, un nuovo titolo pronto a fare innamorare chiunque. Si intitola “People we meet on vacation” ed è uno dei primi film che debutterà sulla piattaforma di streaming il prossimo anno portando sullo schermo una storia d'amore tratta. 🔗 Leggi su Today.it

People We Meet on Vacation: primo trailer del film tratto dal libro di Emily Henry - People We Meet on Vacation, l'atteso adattamento del romanzo del 2021 della scrittrice Emily Henry,  ha da tempo terminato le riprese e ha una data di uscita: ... Secondo filmpost.it

people we meet onNetflix releases teaser for 'People We Meet on Vacation' - Netflix released a teaser trailer for "People We Meet on Vacation," a romantic comedy starring Tom Blyth and Emily Bader based on the Emily Henry novel. Come scrive upi.com

