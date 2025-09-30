People Mover un progetto da completare
Bologna, 30 settembre 2025 – È stato più volte annunciato l’inserimento di una quarta navetta nel People mover. Perchè non è ancora stato fatto? Si teme che il potenziamento e l’estensione del tracciato faccia concorrenza al tram e i parcheggi alla Fiera entrino in competizione con quelli del Marconi? Se continuano a utilizzare 3 navette invece delle 6 previste, i problemi aumenteranno. Fernando De Simone (autore del primo progetto e membro della Società svizzera ingegneri) risponde Beppe Boni La navetta che dovrebbe agevolare gli spostamenti da e per l’aeroporto dalla stazione ferroviaria centrale è una telenovela senza fine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
