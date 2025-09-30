Pentagono | compito è prepararsi a guerra

15.00 "Il nostro compito è prepararsi alla guerra e vincerla". Lo ha detto il capo del Pentagono, Pete Hegseth, davanti a centinaia di generali americani."La pace attraverso la guerra", ha detto parlando di "un momento cruciale". Hegseth ha annunciato dalla base militare di Quantico che il Pentagono abbandonerà il suo recente approccio "woke"."Abbiamo perso la via.Siamo diventati il Dipartimento Woke,ma non più". "Non più ragazzi in vestiti, basta con l'adorazione del cambiamento climatico e basta con le questioni di genere". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

