Pentagono la scure di Hegseth | 60mila civili in meno ma nessuno parla degli effetti
A nove mesi dall’avvio della seconda amministrazione Trump, il Segretario alla Difesa Pete Hegseth ha già portato a termine un drastico ridimensionamento della forza lavoro civile del Pentagono. Più di 60.000 dipendenti sono usciti dall’organizzazione, pari a una riduzione del 7,6%, ben dentro la forchetta del 5-8% fissata a marzo. Il Pentagono ha confermato i numeri a Defense One, ma ha fornito pochi altri dettagli, rendendo difficile comprendere l’impatto reale dei tagli su produttività e morale interno. Secondo diversi funzionari, le nuove politiche sono state mal pianificate e hanno alimentato un clima di sfiducia diffusa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: pentagono - scure
"Il Pentagono ha informato i diplomatici europei della scure in arrivo. L’appello di Zelensky dopo altri attacchi russi: «Non c’è tempo da perdere»". Di Anna Zafesova - facebook.com Vai su Facebook
L’ultima di Trump: il Pentagono diventa Dipartimento della Guerra. Hegseth: “Non siamo solo difesa, siamo anche attacco” - Il Collegio italiano dei chirurghi (Cic), che rappresenta oltre 45mila professionisti, esprime "pieno sostegno all'iniziativa del Governo volta a introdurre in ... Si legge su ilfattoquotidiano.it
Il Pentagono ha licenziato il capo dell’agenzia statunitense che aveva sminuito i risultati dei bombardamenti in Iran - Il ministero della Difesa degli Stati Uniti (il Pentagono) ha licenziato Jeffrey Kruse, capo della Defense Intelligence Agency (DIA), la principale agenzia militare d’intelligence per l’estero. Segnala ilpost.it