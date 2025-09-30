A nove mesi dall’avvio della seconda amministrazione Trump, il Segretario alla Difesa Pete Hegseth ha già portato a termine un drastico ridimensionamento della forza lavoro civile del Pentagono. Più di 60.000 dipendenti sono usciti dall’organizzazione, pari a una riduzione del 7,6%, ben dentro la forchetta del 5-8% fissata a marzo. Il Pentagono ha confermato i numeri a Defense One, ma ha fornito pochi altri dettagli, rendendo difficile comprendere l’impatto reale dei tagli su produttività e morale interno. Secondo diversi funzionari, le nuove politiche sono state mal pianificate e hanno alimentato un clima di sfiducia diffusa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Pentagono, la scure di Hegseth: 60mila civili in meno ma nessuno parla degli effetti