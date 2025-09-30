Pentagono accelera la produzione di missili temendo uno scontro con Pechino

La carenza di munizioni ad alta tecnologia preoccupa il Pentagono, che teme di ritrovarsi scoperto in un eventuale confronto con la Cina. Di fronte a depositi ormai assottigliati dai conflitti degli ultimi anni, il Dipartimento della Difesa ha varato un programma straordinario per ampliare in tempi record la produzione missilistica degli Stati Uniti. Strategia di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Pentagono accelera la produzione di missili temendo uno scontro con Pechino

In questa notizia si parla di: pentagono - accelera

WSJ: Pentagono accelera produzione di armi “in caso di conflitto con la Cina”

Cinzia Pinna "è stata colpita con brutalità e poi finita con più colpi di pistola". Le indagini hanno avuto una seconda accelerazione ieri mattina, quando è giunta la segnalazione di un pericolo di fuga: un gommone partito dal porticciolo di Cannigione con l’impr - facebook.com Vai su Facebook

Usa, timori per guerra con la Cina: Pentagono lancia 'corsa' ai missili - La guerra in Ucraina e l'uso massiccio di intercettori nelle crisi recenti, come quella tra Israele e Iran, hanno messo in luce la fragilità della catena di approvvigionamento statunitense ... Segnala msn.com

Titoli difesa USA in rialzo dopo piano del Pentagono di raddoppiare produzione missili - Avviso esplicito sui rischi: Il trading degli strumenti finanziari e/o di criptovalute comporta alti rischi, compreso quello di perdere in parte, o totalmente, l’importo dell’investimento, e potrebbe ... Secondo it.investing.com