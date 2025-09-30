Pentagono accelera la produzione di missili temendo uno scontro con Pechino

Sbircialanotizia.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La carenza di munizioni ad alta tecnologia preoccupa il Pentagono, che teme di ritrovarsi scoperto in un eventuale confronto con la Cina. Di fronte a depositi ormai assottigliati dai conflitti degli ultimi anni, il Dipartimento della Difesa ha varato un programma straordinario per ampliare in tempi record la produzione missilistica degli Stati Uniti. Strategia di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

pentagono accelera la produzione di missili temendo uno scontro con pechino

© Sbircialanotizia.it - Pentagono accelera la produzione di missili temendo uno scontro con Pechino

In questa notizia si parla di: pentagono - accelera

WSJ: Pentagono accelera produzione di armi “in caso di conflitto con la Cina”

pentagono accelera produzione missiliUsa, timori per guerra con la Cina: Pentagono lancia 'corsa' ai missili - La guerra in Ucraina e l'uso massiccio di intercettori nelle crisi recenti, come quella tra Israele e Iran, hanno messo in luce la fragilità della catena di approvvigionamento statunitense ... Segnala msn.com

pentagono accelera produzione missiliTitoli difesa USA in rialzo dopo piano del Pentagono di raddoppiare produzione missili - Avviso esplicito sui rischi: Il trading degli strumenti finanziari e/o di criptovalute comporta alti rischi, compreso quello di perdere in parte, o totalmente, l’importo dell’investimento, e potrebbe ... Secondo it.investing.com

Cerca Video su questo argomento: Pentagono Accelera Produzione Missili