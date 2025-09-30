Pensioni di ottobre in pagamento a partire da domani nei 73 uffici postali dell' Agrigentino

30 set 2025

Pensioni in pagamento a partire da domani nei 73 uffici postali dell'Agrigentino. Lo comunica Poste Italiane.Sempre a partire da domani le pensioni di ottobre saranno disponibili anche per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

