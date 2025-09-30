pensioni di ottobre il calendario dei pagamenti e gli aumenti

Nei prossimi giorni sarà pagato l’ assegno pensionistico. Come da calendario, le pensioni verranno accreditate sul conto corrente bancario nel primo giorno bancabile del mese. Discorso simile anche per i titolari di libretto di risparmio, di conto Bancoposta e di Postepay Evolution. L’assegno pensionistico potrebbe rivelarsi più alto o più basso a causa delle operazioni di conguaglio o di trattenute dovute al modello 730 trasmesso entro il 30 giugno 2025. Calendario dei pagamenti di ottobre. Come ogni mese, è possibile conoscere il calendario dei pagamenti Inps in anticipo. L’assegno pensionistico viene accreditato sui diversi conti correnti bancari e postali, libretti di risparmio o carte come la Postepay Evolution seguendo un calendario deciso a inizio anno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

