Pensioni 2026 Quota 41 flessibile | – 2% per ogni anno fino a 67 chi vi aderirà?
Sul fronte pensioni anticipate il dibattito é vivo, ma sono sopratutto quelli che per lungo tempo si sono visti passare le riforme ‘sotto il naso’, subendo talvolta ingiustizie, che sperano qualcosa cambi. Stiamo parlando di quanti hanno alle spalle una vita di lavoro, ossia 41 anni di contributi versati. Chi ci segue da anni sa quanto a lungo siamo stati al fianco dei precoci e dei quarantunisti quando chiedevano Quota 41 ‘senza se e senza ma ‘, ossia la possibilità di accedere con 41 anni alla quiescenza indipendentemente dall’età anagrafica. Per molti si trattava anche di una rivendicazione della fanciullezza perduta, perché spesso i quarantunisti sono stati anche precoci e dunque ragazzini che hanno sacrificato la loro giovinezza per andare a lavorare, quando in famiglia uno stipendio in più era necessario. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it
In questa notizia si parla di: pensioni - quota
