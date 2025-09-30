Pensava a una semplice afta Poi per la 30enne la diagnosi choc sulla lingua | tumore

Caffeinamagazine.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un dolore laterale alla lingua. È iniziato tutto così per la sfortunata 30enne protagonista di questa storia. Quando se n’è accorta le sembrava solo un’afta. La donna, in particolare, pensava fosse lo stress legato a un trasloco e alle troppe ore di lavoro. Ma dopo sei settimane il fastidio non era sparito, anzi peggiorava giorno dopo giorno, rendendo impossibile ignorarlo. Una semplice visita in farmacia ha cambiato tutto. Da lì è iniziata una catena di controlli specialistici e analisi che hanno portato a una diagnosi terribile: tumore alla lingua al secondo stadio. Nel giro di poche settimane Grace Brand è finita in sala operatoria per un intervento di 12 ore, l’ emiglossectomia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pensava - semplice

pensava semplice afta 30enne“I dottori mi hanno asportato metà lingua. Pensavo che il dolore alla bocca fosse solo un’innocua afta, in realtà era il cancro”: la storia di Grace Brand - Grace Brand pensava fosse solo un'afta da stress, ma dopo sei settimane di dolore ha scoperto di avere un cancro alla lingua ... ilfattoquotidiano.it scrive

pensava semplice afta 30enneScopre di avere un tumore alla lingua, ma i medici la salvano utilizzando lembi del suo braccio: «Sono cambiata dentro e fuori» - La vita Sara Trocani, infermiera 30enne, è cambiata all'inizio di quest'anno: ha infatti scoperto di avere un tumore. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pensava Semplice Afta 30enne