Pensare la vita | Il potere e la ribellione
Dal 6 ottobre al 3 dicembre 2025 all’Auditorium “Carlo Mattioli” di Palazzo del Governatore torna il corso di formazione filosofica “Pensare la vita” dedicato quest’anno a ricostruire le trasformazioni avvenute nelle forme del potere politico e nei relativi comportamenti di assuefazione, protesta. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Bove: «Il dolore mi ha fatto pensare a una vita normale, ho attraversato una crisi d’identità»
"Può davvero pensare la Presidente del Consiglio che qualcuno sia disposto a rischiare la vita per fare un torto a lei?". Di Veronica Gentili
La ribellione contro il male - Il male prima di tutto è ciò che rende ciechi alle implicazioni dei nostri modi di vita.