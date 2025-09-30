Pensare la vita | Il potere e la ribellione

Parmatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 6 ottobre al 3 dicembre 2025 all’Auditorium “Carlo Mattioli” di Palazzo del Governatore torna il corso di formazione filosofica “Pensare la vita” dedicato quest’anno a ricostruire le trasformazioni avvenute nelle forme del potere politico e nei relativi comportamenti di assuefazione, protesta. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pensare - vita

Bove: «Il dolore mi ha fatto pensare a una vita normale, ho attraversato una crisi d’identità»

pensare vita potere ribellioneLa ribellione contro il male - Il male prima di tutto è ciò che rende ciechi alle implicazioni dei nostri modi di vita. Come scrive comune-info.net

Cerca Video su questo argomento: Pensare Vita Potere Ribellione