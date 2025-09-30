Pena di morte per l’ex presidente congolese Kabila
Pena di morte. È questo l’esito del processo che si è tenuto in contumacia contro l’ex presidente della Repubblica democratica del Congo, Joseph Kabila, accusato di tradimento, cospirazione, crimini di . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
