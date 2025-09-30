Pellegrini di speranza verso il Giubileo Dal Cantico delle Creature alla Laudato si’ | dal 2 ottobre mostra in Duomo

Giovedì 2 ottobre sono in programma due iniziative culturali legate alla Cattedrale che vedranno entrambe la presenza del vescovo mons. Adriano Cevolotto e dell’architetto Manuel Ferrari, direttore del Museo Kronos e dell’Ufficio beni culturali ecclesiastici.Alle ore 17.30 in Cattedrale viene. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it