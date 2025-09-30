Peggiora il tempo | allerta meteo per vento forte nelle zone centro-settentrionali della Toacana
FIRENZE – Allerta meteo per vento forte nella giornata di domani (1 ottobre). La moderata instabilità prevista è causata da un fronte di aria fredda in arrivo. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per vento, valido dalle 8 fino alla mezzanotte di domani, per le zone centro-settentrionali collinari e pianeggianti. L’area interessata è quella del Valdarno fiorentino e inferiore e del Bisenzio e dell’Ombrone pistoiese. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http:www. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
In questa notizia si parla di: peggiora - tempo
Nuoto, Simone Cerasuolo si peggiora, ma entra in finale col 2° tempo nei 50 rana. Eliminato Martinenghi
Peggiora il tempo in Toscana. E il codice di allerta diventa arancione
Giornata che vedrà un peggioramento del tempo sul Triveneto con precipitazioni a carattere irregolare, soprattutto sui monti. #meteo #30settembre - X Vai su X
PREVISIONI METEO DEL 29 SETTEMBRE 2025: TEMPO STABILE E FRESCO FINO A DOMANI SERA, POI PEGGIORA La circolazione d’aria sull’Europa è controllata da una marcata alta pressione sulla Scandinavia che fa sì che aria fredda continentale giu - facebook.com Vai su Facebook
In Toscana il meteo peggiora ancora: allerta arancione, possibili pioggia e vento forti - Firenze, 28 agosto 2025 – Peggiora il tempo in Toscana: l’allerta meteo da gialla diventa arancione per buona parte della regione. Secondo lanazione.it
Allerta meteo arancione in Lombardia: che tempo devi aspettarti nel weekend? - Nuove precipitazioni in arrivo a Milano e, soprattutto nel Comasco, già duramente colpito dall’ultimo nubifragio. Si legge su ilgiorno.it