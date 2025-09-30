Pedrizzi Ucid | L’immigrazione irregolare inquina l’economia ma attenzione alla dignità dell’uomo

“Diminuiscono drasticamente gli arrivi di clandestini, ma sul fronte della regolarizzazione dell’immigrazione le lunghe attese e le inefficienze degli uffici pubblici continuano a ledere la dignità delle persone ed il caporalato si diffonde su tutto il territorio nazionale. E’ necessario perciò agire sui due fronti: rigore sui controlli e accoglienza rispettando la dignità della persona”: è la denuncia che arriva dal senatore Riccardo Pedrizzi, presidente nazionale del Cts dell’Ucid (Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti), che ieri ha partecipato al convegno organizzato dalla componente Liberali Cristiani e Democratici del Gruppo della Lega, alla Camera, sul titolo: “ Economia della sicurezza e politiche dell’accoglienza”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

