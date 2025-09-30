Pedemontana e Tangenziale Rabin una settimana di lavori notturni

Modenatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 1 ottobre e fino a martedì 7 ottobre a Modena lungo la tangenziale Rabin saranno eseguiti dei lavori di rifacimento della corsia di immissione sulla Tangenziale di Modena in direzione Reggio Emilia e per limitare i disagi alla circolazione l’intervento sarà eseguito di notte, dalle ore. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pedemontana - tangenziale

pedemontana tangenziale rabin settimanaLAVORI NOTTURNI SULLA RABIN E PEDEMONTANA CANTIERI DA MERCOLEDÌ 1 OTTOBRE - Mercoledì 1 ottobre e fino a martedì 7 ottobre a Modena lungo la tangenziale Rabin saranno eseguiti dei lavori di rifacimento della corsia di immissione sulla Tangenziale di Modena in direzione Reggio ... Secondo tvqui.it

Tangenziale Rabin, stop al cantiere - Si è chiusa ieri, con quasi una settimana di anticipo rispetto al cronoprogramma iniziale, la prima fase dell’intervento di manutenzione straordinaria sulla Tangenziale Rabin. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Pedemontana Tangenziale Rabin Settimana