Pedemontana e Tangenziale Rabin una settimana di lavori notturni

Mercoledì 1 ottobre e fino a martedì 7 ottobre a Modena lungo la tangenziale Rabin saranno eseguiti dei lavori di rifacimento della corsia di immissione sulla Tangenziale di Modena in direzione Reggio Emilia e per limitare i disagi alla circolazione l’intervento sarà eseguito di notte, dalle ore. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Ecco un quadro sintetico delle principali criticità legate alla Pedemontana Lombarda, emerse nel dibattito pubblico e negli studi sul tema: Criticità principali 1. Costi e sostenibilità economica L'opera ha registrato forti incrementi dei costi rispetto alle stime ini

Tangenziale Rabin, stop al cantiere - Si è chiusa ieri, con quasi una settimana di anticipo rispetto al cronoprogramma iniziale, la prima fase dell’intervento di manutenzione straordinaria sulla Tangenziale Rabin. Si legge su ilrestodelcarlino.it